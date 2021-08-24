Известная певица Ани Лорак показала свой яркий образ на фестивале Новая волна

Певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает на территории Российской Федерации, поделилась своими фото с "Новой волны". Певица там выступила со своими несколькими песнями и также успела спеть дуэтом с Сергеем Лазаревым. На территории Украины она уже давно не приезжает, но в своем недавнем интервью Лорак заявила, что хотела б побывать на родине. Об этом сообщает портал Hyser.

Для своего выхода она выбрала костюм желтого цвета с глубоким вырезом в области декольте, который отлично подчеркнул все ее изящные изгибы тела. Волосы певицы были уложены в лаконичную прическу. В целом Лорак очень гармонично смотрелась в таком образе. Она довольно часто выбирает для своего выхода наряды, которые подчеркивают ее бюст.

"Праздник продолжается💛", - подписала несколько фото певица.

В комментариях пользователи сети пришли в полный восторг от увиденного. Им понравился новый образ певицы. Многие отметили, что в таком наряде Лорак действительно выглядит как настоящая Дива.

"Ну просто Дива 😍 выступление попало в самое сердечко❤️, Красоточка😍 Ваше выступление с Серёжей Лазаревым просто огонь😍 С нетерпением хочу посмотреть полное выступление🔥, Бомбическая😍😍😍🔥🔥🔥💛💛💛, вы такаяяяяя красивая слов нет 😍😍😍💛💛💛, Очень красивая❤️❤️❤️яркая и нежная❤️❤️❤️🔥🔥🔥, какая же вы красивая 😍 костюм шикарный💛, Каролиночка, солнышко наше 😍🌞, Красавица😍🔥 шикарнейший образ🔥, Каролиночка,спасибо,что радуете такими шикарными образами на Новой волне!!!😍 И такими прекрасными выступлениями!❤️ Вы украшение Новой волны!!!", - написали поклонники.