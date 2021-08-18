Багато авторів вважають, що в Україні є неофеодалізм, і небезпідставно. Про це у програмі «БДСМ. Болючі розмови» Олексія Толкачова розповів політтехнолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулік.

«Деякі феодали відчували задоволення від страждань своїх підлеглих. Але були й ті, хто вважали, що так треба. Вони вимушені сікти холопів, тому що так необхідно тримати їх у покорі і таким чином досягнути дисципліни. Цей феодалізм полягає не лише в тому, що є суверени, холопи, і, відповідно, управління має здійснюватись у чисто феодальний спосіб. Децентралізація певною мірою узаконила такі речі на місцях. Місцеві барончики відчули в собі силу і вже ні у що ставлять територіальні громади й контролюють регіони, районні центри чи міста», - каже він.

«Відбувається відтворення станового суспільства. Подивіться, наприклад, на прізвища суддів, які отримують посади. Я добре пам’ятаю, хто був суддями в 90-х чи 2000-х роках, і бачу, що сьогодні прізвища ті ж самі, тільки вік інший. Це їхні діти, їхні племінники, їхні родичі, які стали прокурорськими, суддями, детективами НАБУ чи ДБР. Я бачу цілі династії депутатів», - констатує експерт.

Він пояснює: «Я не проти династій у політиці. Але я прекрасно розумію, що у нас купуються тести для здачі іспитів на посаду судді. Я знаю, як людей протягують через цю процедуру призначення тільки тому, що він – дитина кума одного з суддів Верховного суду чи Конституційного суду. І його просто втягують в суддівську колегію, тому що це каста, це стан. Дякуючи народженню, ці люди отримують можливість далі визискувати громадян».

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