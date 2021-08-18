Многие авторы считают, что в Украине есть неофеодализм, и небезосновательно. Об этом в программе «БДСМ. Болевые разговоры» Алексея Толкачева рассказал политтехнолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Некоторые феодалы чувствовали удовлетворение от страданий своих подчиненных. Но были и те, кто считали, что так надо. Они вынуждены сечь холопов, потому что так необходимо держать их в повиновении и таким образом достичь дисциплины. Этот феодализм заключается не только в том, что есть суверены, холопы, и, соответственно, управление должно осуществляться в чисто феодальный способ. Децентрализация в определенной степени узаконила такие вещи на местах. Местные барончики почувствовали в себе силу и уже ни во что ставят территориальные общины и контролируют регионы, районные центры или города», - говорит он.

«Происходит воспроизведения сословного общества. Посмотрите, например, на фамилии судей, которые получают должности. Я хорошо помню, кто был судьями в 90-х или 2000-х годах, и вижу, что сегодня фамилии те же, только возраст другой. Это их дети, их племянники, их родственники, стали прокурорскими, судьями, детективами НАБУ или ГБР. Я вижу целые династии депутатов», - констатирует эксперт.

Он объясняет: «Я не против династий в политике. Но я прекрасно понимаю, что у нас покупаются тесты для сдачи экзаменов на должность судьи. Я знаю, как людей протягивают через эту процедуру назначения только потому, что он – ребеноккума одного из судей Верховного суда или Конституционного суда. И его просто втягивают в судейскую коллегию, потому что это каста, это состояние. Благодаря рождению, эти люди получают возможность дальше эксплуатировать граждан».

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