Екс-учасниця романтичного 11 сезону телепроекту «Холостяк» Анастасія Распутіна похвалилася фоловерам свого мікроблогу ефектним нарядом.

Колишня порноактриса, відома під псевдонімом Адель Асанті показала, як слід заповітам знаменитої Коко Шанель і поповнила свій гардероб маленьким чорним платтям, пише Hyser.ua.

Свій look вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами в білій оправі і босоніжками на підборах. У підписі до кадру Анастасія зазначила:"Новий День-Новий Look".

Адель Асанти. Фото: Instagram

Гості сторінки оцінили її образ компліментами і захопленими відгуками:

Коментарі користувачів. Скріншот Instagram



Коментарі користувачів. Скріншот Instagram

Варто відзначити, що дівчина часто експериментує з образами і показує результати "гардеробних" оновлень в Instagram:

Адель Асанти. Фото: Instagram



Адель Асанти. Фото: Instagram



Адель Асанти. Фото: Instagram

Не секрет, що після участі в Холостяку-11, кількість передплатників Анастасії в соцмережі збільшилася і тепер набагато більше людей з інтересом спостерігають за її життям.