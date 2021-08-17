Екс-учасниця романтичного 11 сезону телепроекту «Холостяк» Анастасія Распутіна похвалилася фоловерам свого мікроблогу ефектним нарядом.
Колишня порноактриса, відома під псевдонімом Адель Асанті показала, як слід заповітам знаменитої Коко Шанель і поповнила свій гардероб маленьким чорним платтям, пише Hyser.ua.
Свій look вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами в білій оправі і босоніжками на підборах. У підписі до кадру Анастасія зазначила:"Новий День-Новий Look".
Гості сторінки оцінили її образ компліментами і захопленими відгуками:
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Варто відзначити, що дівчина часто експериментує з образами і показує результати "гардеробних" оновлень в Instagram:
Не секрет, що після участі в Холостяку-11, кількість передплатників Анастасії в соцмережі збільшилася і тепер набагато більше людей з інтересом спостерігають за її життям.