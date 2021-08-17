Экс-участница романтического 11 сезона телепроекта «Холостяк» Анастасия Распутина похвасталась фолловерам своего микроблога эффектным нарядом.

Бывшая порноактриса, известная под псевдонимом Адель Асанти показала, как следует заветам знаменитой Коко Шанель и пополнила свой гардероб маленьким черным платьем, пишет Hyser.ua.

Свой look она дополнила черными солнцезащитными очками в белой оправе и босоножками на каблуках. В подписи к кадру Анастасия отметила: "Новый День - Новый Look".

Адель Асанти. Фото: Instagram

Гости страницы оценили ее образ комплиментами и восторженными отзывами:

Комментарии пользователей. Скриншот Instagram



Комментарии пользователей. Скриншот Instagram

Стоит отметить, что девушка часто экспериментирует с образами и показывает результаты "гардеробных" обновлений в Instagram:

Адель Асанти. Фото: Instagram



Адель Асанти. Фото: Instagram



Адель Асанти. Фото: Instagram

Не секрет, что после участия в Холостяке-11, количество подписчиков Анастасии в соцсети увеличилось и теперь гораздо больше людей с интересом наблюдают за ее жизнью.