У Києві невідомі побили журналіста



Інцидент стався 14 серпня, після мітингу під Офісом Президента України, пишуть "Букви".

Від Олександра Кужельного, кореспондента видання "Букви", вимагали видалити фото, які він робив під час мітингу.

Далі молоді люди почали бити кореспондента.

Потерпілий після того, що сталося, написав заяву в поліцію, там заявили, що "встановлюють особи зловмисників".

Наступного дня правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 14 серпня учасники мітингу зібралися на Майдані і пройшлися до офісу президента, де були зупинені поліцією. Під час зіткнення в хід пішли шини, камені, сльозогінний газ, фаєри і димові шашки.

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