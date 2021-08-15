В Киеве неизвестные избили журналиста
Инцидент произошел 14 августа, после митинга под Офисом президента Украины, пишут "Буквы".
От Александра Кужельного, корреспондента издания "Буквы", требовали удалить фото, которые он делал во время митинга.
Далее молодые люди начали избивать корреспондента.
Пострадавший после случившегося написал заявление в полицию, там заявили, что «устанавливают личности злоумышленников».
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На следующий день правоохранители открыли уголовное производство.
Напомним, 14 августа участники митинга собрались на Майдане и прошлись до Офиса президента, где были остановлены полицией. Во время столкновения в ход пошли шины, камни, слезоточивый газ, файеры и дымовые шашки.
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