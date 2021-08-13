Російська Федерація дев’ятого серпня розпочала широкомасштабні навчання в окупованому Криму, північній Осетії, Дагестані, Ставропіллі, Кубані – загалом на 20 полігонах Південного округу. Що означає це для України та світу, розповів у своєму блозі «Ще не вмерла» політик, журналіст, поет і композитор Євген Рибчинський

«Це десятки тисяч військовослужбовців, шалений флот у Чорному та Каспійському морях. Росія продовжує брязкати своїми бляшанками, грати перекачаними м’язами та лякати сусідів вибухами й пострілами», - каже він.

Однак існує одне «але».

«Як повідомив міністр інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, Росія готується розмістити в окупованому Криму ядерну зброю. Хоча мені достеменно відомо, що в районі Феодосії у ВМФ Росії була ядерна база. Інша справа – деякі технічні нюанси, такі як активовані боєголовки чи не активовані, куди вони націлені, в якому вони стані і таке інше», - розповідає Рибчинський.

Масштабні навчання з акцентом на слова Путіна про те, що за необхідності країна-агресор готова застосувати у Причорноморському басейні тактичну ядерну зброю, набувають зовсім іншого забарвлення.

«Росія готується не просто до війни з Україною. Тренуючи свій десант, вона відробляє варіанти для здійснення як у Туреччину, так, в принципі, і з кораблями НАТО, які можуть піти Україні на допомогу. А судячи з широти навчання, можлива й агресія щодо Грузії та навіть Азербайджану, хоча ще мало імовірно. Тому поїздка Зеленського на острів Зміїний, що у 120 кілометрах від Одеси, виглядає цілком доречно», - розмірковує політик.

У разі атаки на «перлину біля моря» острів стає першим рубежем української оборони і фортецею, здатною досить тривалий час тримати суперника на відстані.

«Зеленський на Зміїному представив нових командувачів Повітряними Силами України та Десантно-штурмовими військами. Це військові, справді перевірені в боях за незалежність і територіальну цілісність нашої держави», - пояснює Рибчинський.

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