Российская Федерация девятого августа начала широкомасштабные учения в оккупированном Крыму, северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Кубани - в среднем на 20 полигонах Южного округа. Что означает это для Украины и мира, рассказал в своем блоге «Ще не вмерла» политик, журналист, поэт и композитор Евгений Рыбчинский

«Это десятки тысяч военнослужащих, безумный флот в Черном и Каспийском морях. Россия продолжает бряцать своими банками, играть перекачанными мышцами и пугать соседей взрывами и выстрелами», - говорит он.

Однако существует одно «но».

«Как сообщил министр интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, Россия готовится разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Хотя мне доподлинно известно, что в районе Феодосии у ВМФ России была ядерная база. Другое дело - некоторые технические нюансы, такие как активированы боеголовки или не активированы, куда они нацелены, в каком они состоянии и т.д.», - рассказывает Рыбчинский.

Масштабные учения с акцентом на слова Путина о том, что при необходимости страна-агрессор готова применить в Причерноморском бассейне тактическое ядерное оружие, приобретают совершенно иную окраску.

«Россия готовится не просто к войне с Украиной. Тренируя свой десант, она отрабатывает варианты для осуществления как в Турции, так, в принципе, и с кораблями НАТО, которые могут пойти Украине на помощь. А судя по широте обучения, возможна и агрессия по отношению к Грузии и даже Азербайджану, хотя и мало вероятно. Поэтому поездка Зеленского на остров Змеиный, что в 120 километрах от Одессы, выглядит вполне уместно», - рассуждает политик.

В случае атаки на «жемчужину у моря» остров становится первым рубежом украинской обороны и крепостью, способной достаточно длительное время держать соперника на расстоянии.

«Зеленский на Змеином представил новых командующих воздушными Силами Украины и Десантно-штурмовыми войсками. Это военные, действительно проверенные в боях за независимость и территориальную целостность нашего государства», - объясняет Рыбчинский.

Politeka сообщала мнение Андрусива, что Украинцы, производя космические технологии, стали наиболее опущенными людьми в Европе.

Также Politeka сообщала, что Рыбчинский сравнил убийство Шишова с убийством Ивасюка: «Выглядело это так, что тоже вроде суицид».