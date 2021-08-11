Політолог Вадим Карасьов у своєму блозі висловився про спільну фотографію російської і української спортсменок. За його словами, даний випадок показав, що суспільство ділиться на два типи.
«Що показала історія з нашою гімнасткою? Це показало, що у нас є суспільство, яке вважає, що повинна бути війна до переможного кінця з Росією, тому ніяких фотографій і братань, а якщо ти сфотографувався – ти зрадник», - зазначив Карасьов.
За словами експерта, для іншої частини людей такі фотографії це привід, щоб не посилювати ворожнечу і спробувати послабити конфлікт на людському рівні.
«Нормалізувати відносини у політиків не виходить з політичних причин, тому що буденне життя звичайних людей відрізняється від політичного життя. У політиків діють інші закономірності і закони. Часто не збігається людське і політичне», - сказав Карасьов.
На думку експерта, політика і людські відносини це дві різні речі, адже політики діють виходячи з політичних законів, а люди з особистих відносин – це і пояснює таку реакцію громадськості на фотографію української гімнастки з росіянкою.
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Як повідомляла Politeka, Карасьов розповів, чому люди виїжджають з України.
Також Politeka повідомляла, що Карасьов розповів про українську демократію.