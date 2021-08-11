Политолог Вадим Карасёв в своём блоге высказался о совместной фотографии российской и украинской спортсменок. По его словам, данный случай показал, что общество делится на два типа.

«Что показала история с нашей гимнасткой? Это показало, что у нас есть общество, которое считает, что должна быть война до победного конца с Россией, поэтому никаких фотографий и братаний, а если ты сфотографировался – ты предатель», - отметил Карасёв.

По словам эксперта, для другой части людей такие фотографии это повод, чтобы не усиливать вражду и попытаться ослабить конфликт на человеческом уровне.

«Нормализовать отношения у политиков не получается по политическим причинам, потому что обыденная жизнь обычных людей отличается от политической жизни. У политиков действуют другие закономерности и законы. Часто не совпадает человеческое и политическое», - сказал Карасёв.

По мнению эксперта, политика и человеческие отношения это две разных вещи, ведь политики действуют исходя из политических законов, а люди из личных отношений – это и объясняет такую реакцию общественности на фотографию украинской гимнастки с россиянкой.

Как сообщала Politeka, Карасёв рассказал, почему люди выезжают из Украины.

Также Politeka сообщала, что Карасёв рассказал об украинской демократии.