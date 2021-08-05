У новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» економіст Віктор Скаршевський розповів про ціноутворення газу і тарифи для населення

«Є таке поняття як річний тариф на газ і в Україні він зараз діє з 1 травня 2021 року по 1 травня 2022 року, він зафіксований. В середньому він складає 8 гривень, правда до цього треба ще додати витрати на транспорт до 2 гривень і виходить середній тариф на газ для населення по країні становить 9-10 гривень», - повідомив він.

Скаршевський сказав, якби ми купували повністю імпортний газ або прив'язувалися до нього, то на кордоні з Україною він коштував би 16 гривень за кубометр плюс 2 гривні доставка і виходило б близько 18 гривень за кубометр. Але у нас є свій газ, який коштує дешевше, тому вийшло зробити людям річний тариф в районі 9-10 гривень, вважає він, цей тариф, звичайно, дорожче, ніж минулого року, але він набагато дешевше тарифу по імпорту.

«Тому до 1 травня 2022 року тариф на газ буде прогнозований без підвищення цін для населення. А далі, якщо будуть перебої з транзитом або зменшуватиметься український газовидобуток, тоді з ціною будуть питання. На даний момент «Укргазвидобування» видобуває близько 14 мільярдів кубометрів газу і цього з надлишком вистачає для забезпечення всіх потреб населення», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Вігірінського, що наша газотранспортна система зношена на 80%.

Також раніше Ялі розповідав про перспективу України по видобутку газу.