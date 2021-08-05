В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» экономист Виктор Скаршевский рассказал про ценообразование газа и тарифы для населения

«Есть такое понятие как годовой тариф на газ и в Украине он сейчас действует с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года, он зафиксирован. В среднем он составляет 8 гривен, правда к этому надо еще добавить затраты на транспорт до 2 гривен и получается средний тариф на газ для населения по стране составляет 9-10 гривен», - сообщил он.

Скаршевский сказал, если бы мы покупали полностью импортный газ или привязывались к нему, то на границе с Украиной он стоил бы 16 гривен за кубометр плюс 2 гривны доставка и выходило бы около 18 гривен за кубометр. Но у нас есть свой газ, который стоит дешевле, поэтому получилось сделать людям годовой тариф в районе 9-10 гривен, считает он, этот тариф, конечно, дороже, чем в прошлом году, но он намного дешевле тарифа по импорту.

«Поэтому до 1 мая 2022 года тариф на газ будет прогнозированный без повышения цен для населения. А дальше, если будут перебои с транзитом или будет уменьшаться украинская газодобыча, тогда по цене будут вопросы. На данный момент «Укргаздобыча» добывает около 14 миллиардов кубометров газа и этого с излишком хватает для обеспечения всех потребностей населения», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Вигиринского, что наша газотранспортная система изношена на 80%.

Также ранее Яли рассказывал о перспективе Украины по добыче газа.