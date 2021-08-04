Чим українці відрізняються від росіян? На це питання відповів колишній офіцер ВМФ США Кирило Лепеха у програмі On Target з Гарі Табах.

Колишній офіцер розповідає, що йому доводилося служити і в Україні, і в Росії, але до 2014 року він не бачив якихось разючих відмінностей між обома народами. Тоді Лепеха радше навіть схилявся до думки, що ці два народи – єдині. «Коли в народі знаходишся – великої різниці не відчувається», - зазначає він.

Лепеха помічав радше різницю у зустрічах з офіційними особами: в Україні між ними встановлюють тепліші взаємини, а співпраця відбувається легше, аніж у Росії. «Ось температура набагато більш прохолодна була в Росії. Це більш гостро відчувалося», - підкреслює ексофіцер.

Табах зі свого боку зауважує, що український та російський народи все ж таки різні. Гість програми розповідає, що усвідомив цю різницю після 2014 року.

Принагідно ведучий вирішив запитати у Лепехи про його думку щодо належності Криму. На це питання ексофіцер відповів однозначно: Крим український. «Мені взагалі важко було уявити, як це все взагалі відбувається з Кримом... Звичайно, сталися порушення величезні міжнародного права», - міркує він.

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