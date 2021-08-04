Чем украинцы отличаются от русских? На этот вопрос ответил бывший офицер ВМФ США Кирилл Лепеха в программе On Target с Гарри Табах.

Бывший офицер рассказывает, что ему приходилось служить и в Украине, и в России, но до 2014 года он не видел каких-то разительных отличий между двумя народами. Тогда Лепеха скорее даже склонялся к мысли, что эти два народа - едины. «Когда в народе находишься – большой разницы не чувствуется», - отмечает он.

Лепеха замечал скорее разницу во встречах с официальными лицами: в Украине между ними устанавливают более теплые отношения, а сотрудничество происходит легче, чем в России. «Вот температура гораздо более прохладная была в России. Это более остро ощущалось», - подчеркивает экс-офицер.

Табах со своей стороны отмечает, что украинский и российский народы все же разные. Гость программы рассказывает, что осознал эту разницу после 2014 года.

Попутно ведущий решил спросить у Лепехи о его мнении о принадлежности Крыма. На этот вопрос экс-офицер ответил однозначно: Крым украинский. «Мне вообще трудно было представить, как это все вообще происходит с Крымом… Конечно, произошли нарушения огромные международного права», - рассуждает он.

Как сообщала Politeka, Лепеха рассказал, что ждет Россию.

Также Politeka писала о том, что Якубин рассказал, чего ожидать от Крымской платформы.