У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» доктор політичних наук Сергій Телешун розповів, ким є суддя Чаус для Офісу Президента

На думку гостя програми, про це варто питати передусім у самого Чауса. «Уявіть, він зараз не зрозуміє – чи то він джокер, чи то він якір, чи то він непотрібний баласт», - зазначає Телешун. Сам він вважає, що Чаус не стільки джокер, скільки якір, і взагалі українська влада знову бере участь в олімпійських іграх під назвою граблі.

Також експерт зазначає, що «випадкова» смерть Чауса вигідна багатьом і навіть бажана. «З історії України я можу назвати сотні прізвищ людей з прекрасним здоров'ям, у яких між Сицилією на яхті серце раптом зупинилося, інші раптом стрілялися по 2-3 рази», - розповідає гість програми.

У такому разі, каже він, повинна бути ґрунтовна охорона з боку СБУ. Але Телешун нагадує про існування перевертнів у погонах, про ситуації, коли свідчення вже давали, але із самими свідками щось ставалось.

На думку гостя програми, життя Чауса – у державних інтересах. Окрім того, каже він, Чаус може бути свідком, піти на угоду зі слідством і в такому разі й зовсім не мати жодного терміну. «Але, тим не менш, він повинен бути, скажімо так, сильно говірливим», - підкреслює Телешун.

Як повідомляла Politeka, Чаплига заявив, що президент Молдови жорстко поставилася до делегації України в Грузії.

Також Politeka писала про те, що Телешун розповів, що таке Чаус-гейт.