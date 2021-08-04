В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» доктор политических наук Сергей Телешун рассказал, кем является судья Чаус для Офиса Президента

По мнению гостя программы, об этом стоит спрашивать прежде всего у самого Чауса. «Представьте, он сейчас не поймет – то ли он джокер, то ли он якорь, то ли он ненужный балласт», - отмечает Телешун. Сам он считает, что Чаус не столько джокер, сколько якорь, и вообще украинская власть снова участвует в олимпийских играх под названием грабли.

Также эксперт отмечает, что «случайная» смерть Чауса выгодна многим и даже желанна. «Из истории Украины я могу назвать сотни фамилий людей с прекрасным здоровьем, у которых между Сицилией на яхте сердце вдруг остановилось, другие вдруг стрелялись по 2-3 раза», - рассказывает гость программы.

В таком случае, говорит он, должна быть основательная охрана со стороны СБУ. Но Телешун напоминает о существовании оборотней в погонах, о ситуациях, когда показания уже давали, но с самыми свидетелями что-то случалось.

По мнению гостя программы, жизнь Чауса - в государственных интересах. Кроме того, говорит он, Чаус может быть свидетелем, пойти на сделку со следствием и в таком случае и вовсе не иметь никакого срока. «Но тем не менее он должен быть, скажем так, сильно говорящим», - подчеркивает Телешун.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что президент Молдовы жестко отнеслась к делегации Украины в Грузии.

Также Politeka писала о том, что Телешун рассказал, что такое Чаус-гейт.