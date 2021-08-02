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Нарешті Косюк і Зеленський визначились із спільним кандидатом, який влаштовує їх обох, ним буде мер міста Золотоноша Віталій Войцехівський, передає інформацію Знай. Як відомо, ще в минулому місяці Віталій Войцехівський піарив в Золотоноші свого колегу і друга Євгенія Курбета, який на той час був компромісною кандидатурою на роль кандидата в народні депутати. Із агітації було зрозуміло, що Курбет йде від владної партії, та щось пішло не так. Напевне, заміри його рейтингів показали, що треба міняти ставку на когось іншого, у кого буде більше шансів на перемогу.

Євгеній Курбет відомий своїм балотуванням на Чигиринщині, бо засівав там округ грошима курників, там якраз намагалися спорудити нову фабрику. Після невдалих виборів проект заморозили. Очевидно, наразі власники курників зрозуміли, що, по-перше, на цих виборах ставку треба робити на більш досвідченого політика – Віталія Войцехівського. По-друге, перемогу легше здобути, якщо отримати підтримку від владної партії.

До того ж раніше Юрій Косюк підставив своє плече нинішньому голові Черкаської обласної адміністрації Олександру Скічку. Стає зрозуміло, що тепер настав час для реалізації їх спільного виборчого проекту. І ним буде – Віталій Войцехівський.