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Наконец Косюк и Зеленский определились с общим кандидатом, который устраивает их обоих, им будет мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский, передает информацию
Евгений Курбет известен своим баллотированием на Чигиринщине, потому что засевал там округ деньгами курятников, там как раз пытались соорудить новую фабрику. После неудачных выборов проект заморозили. Очевидно, пока владельцы курятников поняли, что, во-первых, на этих выборах ставку надо делать на более опытного политика – Виталия Войцеховского. Во-вторых, победу легче одержать, если получить поддержку от властной партии.
К тому же ранее Юрий Косюк подставил свое плечо нынешнему главе Черкасской областной администрации Александру Скичку. Становится понятно, что теперь настало время для реализации их совместного избирательного проекта. И им будет – Виталий Войцеховский.