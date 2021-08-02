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Наконец Косюк и Зеленский определились с общим кандидатом, который устраивает их обоих, им будет мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский, передает информацию Знай. Как известно, еще в прошлом месяце Виталий Войцеховский пиарил в Золотоноше своего коллегу и друга Евгения Курбета, который на то время был компромиссной кандидатурой на роль кандидата в народные депутаты. Из агитации было понятно, что Курбет уходит от властной партии, и что-то пошло не так. Наверное, замеры его рейтингов показали, что надо менять ставку на кого-то другого, у кого будет больше шансов на победу.

Евгений Курбет известен своим баллотированием на Чигиринщине, потому что засевал там округ деньгами курятников, там как раз пытались соорудить новую фабрику. После неудачных выборов проект заморозили. Очевидно, пока владельцы курятников поняли, что, во-первых, на этих выборах ставку надо делать на более опытного политика – Виталия Войцеховского. Во-вторых, победу легче одержать, если получить поддержку от властной партии.

К тому же ранее Юрий Косюк подставил свое плечо нынешнему главе Черкасской областной администрации Александру Скичку. Становится понятно, что теперь настало время для реализации их совместного избирательного проекта. И им будет – Виталий Войцеховский.