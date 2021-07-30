Від чого залежить питання про підвищення комунальних тарифів в Україні? Ситуацію у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» коментує політичний аналітик Руслан Бізяєв

«Тут потрібно враховувати безліч чинників. Подивимося, що буде з ПСО по електроенергії та по газу – та й чи будуть вони взагалі. Крім того, важливо, що буде з облгазами, та й з олігархами теж. Також наші американські партнери дуже хотіли б, щоб українські державні компанії були правильно приватизовані. Якщо все буде зроблено правильно, грошей нам дадуть. Раніше в МВФ заявляли: Україна ще не зробила основне, а коли зробить – тоді й отримає черговий транш. А що таке основне, про це нам ще в травні розповів Ентоні Блінкен. І поки ці пункти не будуть виконані, Зеленському бажано не летіти до Вашингтона – не можна перестрибнути прірву на 99 відсотків», - вважає аналітик.

Він вважає, що зустріч президентів України та США можуть замінити телефонною розмовою.

«Після повернення Зеленського з Вашингтона неминуче виникне питання: про що ви домовилися? А олігархи нікуди не поділися, і варто натиснути одну кнопку, як валютний виторг перестане надходити», - говорить Руслан Бізяєв.

Як повідомляє Politeka, політолог Максим Ялі припускав, що до моменту зустрічі Зеленського і Байдена «Північний потік-2» вже буде добудований.

Також Politeka повідомляла, що, за словами депутата Верховної Ради Василя Мокана, Зеленський їде до Вашингтона з конкретними пропозиціями.