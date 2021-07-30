От чего зависит вопрос о повышении коммунальных тарифов в Украине? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический аналитик Руслан Бизяев

«Здесь нужно учитывать множество факторов. Посмотрим, что будет с ПСО по электроэнергии и по газу – да и будут ли они вообще. Кроме того, важно, что будет с облгазами, да и с олигархами тоже. Также наши американские партнёры очень хотели бы, чтобы украинские государственные компании были правильно приватизированы. Если всё будет сделано правильно, денег нам дадут. Ранее в МВФ заявляли: Украина ещё не сделала основное, а когда сделает – тогда и получит очередной транш. А что такое основное, об этом нам ещё в мае рассказал Энтони Блинкен. И пока эти пункты не будут выполнены, Зеленскому желательно не лететь в Вашингтон – нельзя перепрыгнуть пропасть на 99 процентов», - считает аналитик.

Он полагает, что встречу президентов Украины и США могут заменить телефонным разговором.

«После возвращения Зеленского из Вашингтона неизбежно возникнет вопрос: о чём вы договорились? А олигархи никуда не делись, и стоит нажать одну кнопку, как валютная выручка перестанет поступать», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, политолог Максим Яли предполагал, что к моменту встречи Зеленского и Байдена «Северный поток-2» уже будет достроен.

Также Politeka сообщала, что, по словам депутата Верховной Рады Василия Мокана, Зеленский едет в Вашингтон с конкретными предложениями.