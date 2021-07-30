Майстер перукарського мистецтва В'ячеслав Дюденко в новому випуску програми Сергія Дойка «Особистість» розповів про заздрість у середовищі українських стилістів, яка колись мало не припинила його кар'єру

«Це було дуже давно, років сорок тому. У мене було протистояння, коли я мало не кинув професію. Я вже був двічі чемпіоном України, і я пішов проти худради модельєрів України. Там були дорослі дядьки, а я ще молодий пацан. Мені заздрили, що я можу собі таке дозволити. Далі були різні варіанти протягом кар'єри. Я вже працюю 43 роки в цій професії, і завжди з'являлися якісь конкуренти, які мені виклики кидали», - говорить він.

Дюденко підкреслює: успіх в професії - справа не одного дня.

«Ну, добре, я можу віддати проміжний фініш. Я прекрасно розумію: якщо я творча особистість, якщо я хочу досягти серйозних результатів, потужно про себе заявити в життя, - то це стаєрська дистанція, не спринтерська. А багато - спринтери. Швиденько щось виграв, в Бекстейдж когось зачесав, в журналі якесь інтерв'ю дав, пару зачісок показав, десь на телебаченні майнув. Галочки поставив: я це все пройшов - і забуває, йому вже нічого не потрібно, він накопичив клієнтів. Людина не витримує тягар першої ситості. Так, ти стаєш популярним, у тебе з'являються перші гроші, і людина починає займатися тим, що охороняє ці гроші, цю ситість. їй страшно розвиватися», - стверджує стиліст.

Politeka повідомляла, що Блондинка з "Жіночого кварталу" побешкетувала в міні перед дзеркалом.

Також Politeka повідомляла, що Дочка Пугачової Орбакайте вразила образом в обтягуючій сукні і шкірі.