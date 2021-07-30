Мастер парикмахерского искусства Вячеслав Дюденко в новом выпуске программы Сергея Дойко «Личность» рассказал о зависти в среде украинских стилистов, которая когда-то чуть не прекратила его карьеру

«Это было очень давно, лет сорок назад. У меня было противостояние, когда я чуть не бросил профессию. Я уже был дважды чемпионом Украины, и я пошел против худсовета модельеров Украины. Там были взрослые дяди, а я еще молодой пацан. Мне завидовали, что я могу себе такое позволить. Дальше были разные варианты на протяжении карьеры. Я уже работаю 43 года в этой профессии, и всегда появлялись какие-то конкуренты, которые мне вызовы бросали», - говорит он.

Дюденко подчеркивает: успех в профессии – дело не одного дня.

«Ну, хорошо, я могу отдать промежуточный финиш. Я прекрасно понимаю: если я творческая личность, если я хочу достичь серьезных результатов, мощно о себе заявить в жизни, - то это стайерская дистанция, не спринтерская. А многие – спринтеры. Быстренько что-то выиграл, в Бэкстейдж кого-то причесал, в журнале какое-то интервью дал, пару причесок показал, где-то на телевидении мелькнул. Галочки поставил: я это все прошел – и забывает, ему уже ничего не нужно, он накопил клиентов. Человек не выдерживает груза первой сытости. Да, ты становишься популярным, у тебя появляются первые деньги, и человек начинает заниматься тем, что охраняет эти деньги, эту сытость. Ему страшно развиваться», - утверждает стилист.

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