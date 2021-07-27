Голова політичної партії “Рідна країна” Микола Томенко в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, з якими проблемами зіткнулася Україна на Олімпіаді в Японії.

“Дуже багато спортсменів не витримали цього тиску без тренувань, без занять. Коли ви розраховуєте відповідний термін, готуєтесь 2-3 чи 4 роки на Олімпіаду, а потім переносять на невизначений термін — не всі попадають. Більше того, у нас є вікові спортсмени, для яких рік — це було дуже багато. У нас їде найменша команда за історію незалежності”, - сказав Микола Томенко.

Він зазначив, що невелика команда не є проблемою, як може здатися на перший погляд.

“Я завжди виступав проти олімпійського туризму. Наприклад, ви отримали ліцензію, але у світових показниках ви трьохсота. Ну, ви приїхали і першу ж кваліфікацію не пройшли. І ми заплатили за вас, вас одягли, погодували. І народ залишався там, там гуляв, пиво пив. І заважав нашим спортсменам, які претендують на медалі. Тому не числом, а якістю треба боротися”, - додав Томенко.

За його словами, при цьому вони зламали стару систему, а нову не побудували. Нинішні зіркові спортсмени стали кращими через роботу їхніх тренерів, батьків та докладені зусилля.

“Мода на активний здоровий спортивний спосіб життя упала в країні. Відповідно, в нас нема з чого вибирати. У нас є такі види спорту, де лідери — а ці лідери на світовому рівні серйозно поступаються”, - підкреслив експерт.

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