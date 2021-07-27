Глава политической партии “Рідна країна” Николай Томенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, с какими проблемами столкнулась Украина на Олимпиаде в Японии.

"Очень многие спортсмены не выдержали этого давления без тренировок, без занятий. Когда вы рассчитываете соответствующий срок, готовитесь 2-3 или 4 года на Олимпиаду, а затем переносят на неопределенный срок — не все попадают. Более того, у нас есть возрастные спортсмены, для которых год — это было очень много. У нас едет самая маленькая команда за историю независимости", - сказал Николай Томенко.

Он отметил, что небольшая команда не является проблемой, как может показаться на первый взгляд.

"Я всегда выступал против олимпийского туризма. Например, вы получили лицензию, но в мировых показателях вы трехсотая. Ну, вы приехали и первую же квалификацию не прошли. И мы заплатили за вас, вас одели, покормили. И народ оставался там, там гулял, пиво пил. И мешал нашим спортсменам, которые претендуют на медали. Поэтому не числом, а качеством надо бороться", - добавил Томенко.

По его словам, при этом они сломали старую систему, а новую не построили. Нынешние звездные спортсмены стали лучшими из-за работы их тренеров, родителей, и приложенных усилий.

"Мода на активный здоровый спортивный образ жизни упала в стране. Соответственно, у нас не из чего выбирать. У нас есть такие виды спорта, где лидеры — а эти лидеры на мировом уровне серьезно уступают", - подчеркнул эксперт.

Как сообщала Politeka, Верняев отметил, что есть младшие спортсмены, по которым делают прогнозы по последнему году их карьерного роста.

Также Politeka сообщала, что Палатный заявил, что мы имеем самую маленькую в истории Украины сборную на Олимпиаде из-за недофинансирования массового спорта.