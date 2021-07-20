Чи загрожує Україні «парад суверенітетів», і якщо так, то які наслідки він може спричинити? Свою думку з цього приводу у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політичний експерт Олег Постернак.

«Низька правова культура і зневага до закону нагорі відбивається і внизу. Зараз події виглядають як кимось керований рух, якій має на меті показати, по-перше, слабкість української державної конструкції, а по-друге, нездатність правоохоронного апарату впоратися з цим викликом. Простежується анархічний рух проти центру з натяком на майбутню федералізацію країни. До речі, деякі фейкові громади приймали рішення вступити в договірні відносини з центральною владою. Це вже шлях до конфедерації, тобто серйозна загроза для держави. Насправді Україна не перетворюється в конфедерацію, але реальність нікому не цікава, на відміну від інформаційного простору», - вважає експерт.

На його думку, ризик полягає в тому, що в умах малюється саме така картина.

«Сучасна епоха післяправди вимагає більш гнучкого відношення до інформації. Інформація – це капітал, з її допомогою можна управляти натовпами. Можна направляти політичні рухи та отримувати електоральні бонуси», - зазначає Олег Постернак.

Як повідомляє Politeka, раніше доктор філософії Михайло Винницький зауважив, що українці - це природна спільнота, яка не любить ієрархію.

Також Politeka повідомляла, що народний депутат Лариса Білозір зробила підсумок адміністративної реформи в Україні.