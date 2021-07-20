У новій програмі «А як насправді» з блогером Мирославою Бобровської експрацівник посольства США в Вашингтоні Андрій Теліженко розповів, що у Трампа є передісторія відносин з Росією, але він співпрацював як бізнесмен.

«Трамп не домовлявся ні з ким, він робив так, як було вигідно його адміністрації і йому особисто як президенту США», - розповів він.

Теліженко вважає, що Трамп діяв так, що це приносило мир у всьому світі, варто подивитися на Ізраїль, Косово про їх мирні договори. Трамп єдиний президент США, який ні де не почав війну, підкреслив він.

«Я боровся за те, щоб Україна мала карт-бланш, в якому б ми могли зробити так, щоб наші інтереси США представило і лобіювало хоча б на 50% в Мінських домовленостях з РФ. Я хотів, щоб Мінські домовленості були покращені в нашу сторону, і щоб в сьогоднішніх реаліях ми зберегли обличчя перед громадянами України, які поклали тисячі життів на Сході. Щоб це було не дарма, за це я боровся», - підкреслив він.

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Також раніше для Politeka Ковченко пояснював, навіщо Байдену потрібна зустріч з Путіним.