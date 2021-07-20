В новой программе «А как на самом деле» с блогером Мирославой Бобровской экс-работник посольства США в Вашингтоне Андрей Телиженко рассказал, что у Трампа есть предыстория отношений с Россией, но он сотрудничал как бизнесмен.

«Трамп не договаривался ни с кем, он делал так, как было выгодно его администрации и ему лично как президенту США», - рассказал он.

Телиженко считает, что Трамп действовал так, что это приносило мир во всем мире, стоит посмотреть на Израиль, Косово про их мирные договора. Трамп единственный президент США, который ни где не начал войну, подчеркнул он.

«Я боролся за то, чтобы у Украины был карт-бланш, в котором бы мы могли сделать так, чтобы наши интересы США представило и лоббировало хотя бы на 50% в Минских договоренностях с РФ. Я хотел, чтобы Минские договоренности были улучшены в нашу сторону, и чтобы в сегодняшних реалиях мы сохранили лицо перед гражданами Украины, которые положили тысячи жизней на Востоке. Чтобы это было не зря, за это я боролся», - подчеркнул он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Джангирова, что Джонсон, оказывается, делал ставку на Трампа, а Байден, оказывается, говорил про Джонсона, что он – эмоциональный клон Трампа.

Также ранее для Politeka Ковченко объяснял, зачем Байдену нужна встреча с Путиным.