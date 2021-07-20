Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком розповів, яка ситуація з інвестиційним кліматом в Україні.

"Є прикольна рефлексія, серед чиновників ми дискутували. Кажуть: "Ну, у нас же є тепер перевага, у нас є інвестняня". На питання: "А перед ким перевага?", Він каже: "Ну, як, у нас раніше не було, а тепер є". Він абсолютно не оцінює можливості, які дають інші країни. Тому що я як інвестор, дивлячись на світову карту, оцінюю Україну з оточуючими її країнами, і оцінюю, де умови кращі", - сказав Анатолій Амелін.

За його словами, для України є плюсом наявність інвестняні, в порівнянні з попереднім роком. При цьому, не всі компанії підпадають під дію закону.

"Що дається. Держава може компенсувати, або надати набір пільг, або “плюшок”, на суму до 30% від обсягу інвестицій. Це підведення комунікацій, доріг, це податкові пільги, пільги на ввезення імпортного обладнання, яке необхідне в виробництві. Певний шлях потрібно пройти, щоб отримати ці пільги. Але у мене відразу приклад. Недалеко є Угорщина, яка дає 50% компенсації", - додав Амелін.

Він зазначив, що в Туреччині відсутній податок на прибуток для інвесторів мінімум на 10 років, а в арабських країнах пільги на податок на прибуток безстрокові.

"У кого Україна сьогодні може, навіть з урахуванням інвестняні, виграти конкуренцію за капітал? Хіба що у Росії і Білорусі, де тоталітарні режими. Де себе інвестор не хоче бачити", - підкреслив експерт.

Як повідомляла Politeka, Гудзенко зазначив, що в землю є сенс вкладати інвесторам, але це ризиковано, тому що наше законодавство змінюється дуже часто.

Також Politeka повідомляла, що експерт заявив, що підвищення податків не очистить Україну від шлаків, нам треба розвивати циркулярну економіку.