Сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, какая ситуация с инвестиционным климатом в Украине.

“Есть прикольная рефлексия, среди чиновников мы дискутировали. Говорят: “Ну, у нас же есть теперь преимущество, у нас есть инвестняня”. На вопрос: “А перед кем преимущество?”, он говорит: “Ну, как, у нас раньше не было, а теперь есть”. Он абсолютно не оценивает возможности, которые дают другие страны. Потому что я как инвестор, смотря на мировую карту, оцениваю Украину с окружающими ее странами, и оцениваю, где условия лучше”, - сказал Анатолий Амелин.

По его словам, для Украины является плюсом наличие инвестняни, по сравнению с предыдущим годом. При этом, не все компании подпадают под действие закона.

“Что дается. Государство может компенсировать, или предоставить набор льгот, или “плюшек”, на сумму до 30% от объема инвестиций. Это подвод коммуникаций, дорог, это налоговые льготы, льготы на ввоз импортного оборудования, которое необходимо в производстве. Определенный путь нужно пройти, чтобы получить эти льготы. Но у меня сразу пример. Недалеко есть Венгрия, которая дает 50% компенсации”, - добавил Амелин.

Он отметил, что в Турции отсутствует налог на прибыль для инвесторов минимум на 10 лет, а в арабских странах льготы на налог на прибыль бессрочные.

“У кого Украина сегодня может, даже с учетом инвестняни, выиграть конкуренцию за капитал? Разве что у России и Беларуси, где тоталитарные режимы. Где себя инвестор не хочет видеть”, - подчеркнул эксперт.

Как сообщала Politeka, Гудзенко отметил, что в землю есть смысл вкладывать инвесторам, но это рискованно, потому что наше законодательство меняется слишком часто.

Также Politeka сообщала, что эксперт заявил, что повышение налогов не очистит Украину от шлаков, нам надо развивать циркулярную экономику.