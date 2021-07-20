Політичний експерт Олег Постернак в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, чому є ризики для українського суверенітету.

"Потрібно розуміти, що ми давно вже в турбулентному стані. І явно воно почалося, багато хто вважає, з 2014 року, так ні, воно має свою природу ще з Майдану 2004 року. Коли в Україні невирішеними виявляється величезна маса протиріч. З приводу цієї осені — можу сказати, що 30-річчя незалежності України, яке ми зустрінемо 24 серпня, воно, швидше за все, буде супроводжуватися певними ризиками для українського суверенітету", - сказав Олег Постернак.

Він зазначив, що поява статті Путіна українською мовою на сайті Кремля — це підготовка і формат семантичної війни.

"У вересні у них вибори в Думу. У Путіна немає іншої реальної можливості, крім зовнішньої політики, показати, хто головний. Показати силу курсу. Згуртувати знову цю горезвісну путінську більшість. І для нього дуже важливо після цієї статті, як теоретичного контенту, довести її справедливість... Повномасштабний наступ виключено. Він, звичайно ж, використовується як елемент такого нагнітання, істерії в українському політичному середовищі", - додав експерт.

Як повідомляла Politeka, Теліженко заявив, що потрібно повертати Донбас, тому що кінцева точка — це мир.

Також Politeka повідомляла, що Бортник заявив про статтю Путіна, що ця стаття несе два важливих сигнали: українському суспільству, і українським і західним політичним елітам.