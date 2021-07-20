Политический эксперт Олег Постернак в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, почему есть риски для украинского суверенитета.

“Нужно понимать, что мы давно уже в турбулентном состоянии. И явно оно началось, многие считают, с 2014 года, да нет, оно имеет свою природу еще с Майдана 2004 года. Когда в Украине неразрешенными оказывается огромная масса противоречий. По поводу этой осени — могу сказать, что 30-летие независимости Украины, которое мы встретим 24 августа, оно, скорее всего, будет сопровождаться определенными рисками для украинского суверенитета”, - сказал Олег Постернак.

Он отметил, что появление статьи Путина на украинском языке на сайте Кремля — это подготовка и формат семантической войны.

“В сентябре у них выборы в Думу. У Путина нет иной реальной, возможности кроме внешней политики, показать, кто главный. Показать силу курса. Сплотить опять это пресловутое путинское большинство. И для него очень важно после этой статьи, как теоретического контента, доказать ее справедливость… Полномасштабное наступление исключено. Оно, конечно же, используется как элемент такого нагнетания, истерии в украинской политической среде”, - добавил эксперт.

Как сообщала Politeka, Телиженко заявил, что нужно возвращать Донбасс, потому что конечная точка – это мир.

Также Politeka сообщала, что Бортник заявил о статье Путина, что эта статья несет два важных сигнала: украинскому обществу, и украинским и западным политическим элитам.