У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» астролог Влад Росс пояснив, який зараз час випадає на долю президента Зеленського.

Астролог пригадує свої попередні передбачення щодо Зеленського: з цього літа у президента почнеться світла смуга. Зокрема, каже він, це стосується поїздки до Вашингтону. З іншого боку, Росс вважає зустріч Байдена з Путіним безрезультатною, оскільки ретроградний Меркурій завадив вирішити якісь проблеми в червні.

«А ось вже в липні дійсно дуже хороша ситуація у Зеленського – дуже правильно, чітко і точно домовитися в США, у Вашингтоні. Тому це буде дуже суперкласна поїздка для всієї нашої країни», - переконаний експерт.

Принагідно він торкається і теми війни на сході України. Росс стверджує, що завжди знав тривалість цієї війни – 7 років. «Все-таки буде заморожуватися цей конфлікт на Донбасі. Звичайно, якщо у Путіна не переклинить що-небудь і він не нападе на нас в липні», - міркує астролог. Він попереджає, що друга половина липня і початок серпня – в принципі несприятливий час для України, коли може відбутися, наприклад, напад.

Нагадуємо, Чалий заявив, що потрібно не допустити подальшу ескалацію з боку Росії.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Ялі розповів про візит Зеленського у Вашингтон наприкінці липня.