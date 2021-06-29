В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» астролог Влад Росс объяснил, какое сейчас время выпадает на долю президента Зеленского.
Астролог вспоминает свои предыдущие предсказания относительно Зеленского: с этого лета у президента начнется светлая полоса. В частности, говорит он, это касается поездки в Вашингтон. С другой стороны, Росс считает встречу Байдена с Путиным безрезультатной, поскольку ретроградный Меркурий помешал решить какие-то проблемы в июне.
«А вот уже в июле действительно очень хорошая ситуация у Зеленского – очень правильно, четко и точно договориться в США, в Вашингтоне. Поэтому это будет очень суперклассная поездка для всей нашей страны», - убежден эксперт.
Попутно он касается и темы войны на востоке Украины. Росс утверждает, что всегда знал продолжительность этой войны - 7 лет. «Все-таки будет замораживаться этот конфликт на Донбассе. Конечно, если у Путина не переклинит что-либо и он не нападет на нас в июле», - рассуждает астролог. Он предупреждает, что вторая половина июля и начало августа - в принципе неблагоприятное время для Украины, когда может произойти, например, нападение.
Напоминаем, Чалый заявил, что нужно не допустить дальнейшую эскалацию со стороны России.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Яли рассказал о визите Зеленского в Вашингтон в конце июля.