В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» астролог Влад Росс объяснил, какое сейчас время выпадает на долю президента Зеленского.

Астролог вспоминает свои предыдущие предсказания относительно Зеленского: с этого лета у президента начнется светлая полоса. В частности, говорит он, это касается поездки в Вашингтон. С другой стороны, Росс считает встречу Байдена с Путиным безрезультатной, поскольку ретроградный Меркурий помешал решить какие-то проблемы в июне.

«А вот уже в июле действительно очень хорошая ситуация у Зеленского – очень правильно, четко и точно договориться в США, в Вашингтоне. Поэтому это будет очень суперклассная поездка для всей нашей страны», - убежден эксперт.

Попутно он касается и темы войны на востоке Украины. Росс утверждает, что всегда знал продолжительность этой войны - 7 лет. «Все-таки будет замораживаться этот конфликт на Донбассе. Конечно, если у Путина не переклинит что-либо и он не нападет на нас в июле», - рассуждает астролог. Он предупреждает, что вторая половина июля и начало августа - в принципе неблагоприятное время для Украины, когда может произойти, например, нападение.

Напоминаем, Чалый заявил, что нужно не допустить дальнейшую эскалацию со стороны России.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли рассказал о визите Зеленского в Вашингтон в конце июля.