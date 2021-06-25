На яких умовах слід співпрацювати із Заходом і інтегруватися з ним? Свій погляд на цю проблему у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політик, анархіст, політичний консультант і блогер Михайло Чаплига.
«Свого часу Європа запропонувала дати полякам купу грошей, якщо вони встановлять у себе верховенство права. Але що таке верховенство права – ніхто не знає. Точніше, це визначає той, у кого є лінійка для вимірювання верховенства права. Не дотягуєш ти до мого стандарту – значить, грошей не дам. Поляки відповіли: ми згодні, але лінійка буде наша. Ми самі станемо визначати, як у нас справи з верховенством права. Європа заявила, що не дасть грошей, а поляки відповіли: тоді ви нікому не дасте, адже у нас же консенсус? І Європа тут же включила задню. Польща відстояла право мати власну лінійку», - каже гість програми.
Але Україна, за його словами, поводиться не так. Вона бере у Заходу, за висловом Чаплиги, «бусики», а натомість віддає те, що має реальну цінність.
«Коли справа доходить до грошей, Захід відповідає: ми вам не банкомат. Що ж, це прагматичні товариші. Адже мова йде про ринки збуту, в тому числі про ринки озброєнь. У нас є бабло для цього? У нас немає бабла. Країни Заходу не стануть діяти собі в збиток», - вважає Михайло Чаплига.
Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що страшні часи, які зараз переживає Україна, мають породити сильних лідерів.
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Також Чаплига вказав, що влада України не має права комусь передавати право власності на землю, оскільки вона не володіє нею, а тільки розпоряджається від імені народу.