На яких умовах слід співпрацювати із Заходом і інтегруватися з ним? Свій погляд на цю проблему у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політик, анархіст, політичний консультант і блогер Михайло Чаплига.

«Свого часу Європа запропонувала дати полякам купу грошей, якщо вони встановлять у себе верховенство права. Але що таке верховенство права – ніхто не знає. Точніше, це визначає той, у кого є лінійка для вимірювання верховенства права. Не дотягуєш ти до мого стандарту – значить, грошей не дам. Поляки відповіли: ми згодні, але лінійка буде наша. Ми самі станемо визначати, як у нас справи з верховенством права. Європа заявила, що не дасть грошей, а поляки відповіли: тоді ви нікому не дасте, адже у нас же консенсус? І Європа тут же включила задню. Польща відстояла право мати власну лінійку», - каже гість програми.

Але Україна, за його словами, поводиться не так. Вона бере у Заходу, за висловом Чаплиги, «бусики», а натомість віддає те, що має реальну цінність.

«Коли справа доходить до грошей, Захід відповідає: ми вам не банкомат. Що ж, це прагматичні товариші. Адже мова йде про ринки збуту, в тому числі про ринки озброєнь. У нас є бабло для цього? У нас немає бабла. Країни Заходу не стануть діяти собі в збиток», - вважає Михайло Чаплига.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що страшні часи, які зараз переживає Україна, мають породити сильних лідерів.

Також Чаплига вказав, що влада України не має права комусь передавати право власності на землю, оскільки вона не володіє нею, а тільки розпоряджається від імені народу.