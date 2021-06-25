На каких условиях следует сотрудничать с Западом и интегрироваться с ним? Свой взгляд на эту проблему в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политик, анархист, политический консультант и блогер Михаил Чаплыга.

«В своё время Европа предложила дать полякам кучу денег, если они установят у себя верховенство права. Но что такое верховенство права – никто не знает. Точнее, это определяет тот, у кого есть линейка для измерения верховенства права. Не дотягиваешь ты до моего стандарта – значит, денег не дам. Поляки ответили: мы согласны, но линейка будет наша. Мы сами станем определять, как у нас обстоит дело с верховенством права. Европа заявила, что не даст денег, а поляки ответили: тогда вы никому не дадите, ведь у нас же консенсус? И Европа тут же включила заднюю. Польша отстояла право иметь собственную линейку», - говорит гость программы.

Но Украина, по его словам, ведёт себя не так. Она берёт у Запада, по выражению Чаплыги, «бусики», а взамен отдаёт то, что имеет реальную ценность.

«Когда дело доходит до денег, Запад отвечает: мы вам не банкомат. Что же, это прагматичные товарищи. Речь ведь идёт о рынках сбыта, в том числе о рынках вооружений. У нас есть бабло для этого? У нас нет бабла. Страны Запада не станут действовать себе в убыток», - считает Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что страшные времена, которые сейчас переживает Украина, должны породить сильных лидеров.

Также Чаплыга указал, что власть Украины не имеет права кому-то передавать право собственности на землю, поскольку она не владеет ею, а только распоряжается от имени народа.