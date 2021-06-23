У програмі «Розвилка» із журналісткою Любов’ю Завальнюк політолог Руслан Бізяєв розповів про теперішню ситуацію на Донбасі.

На думку експерта, зараз конфлікт на Донбасі вже підходить до замороження. «Восени буде певний дедлайн. Може все-таки почнеться повільний, може бути навіть не публічний процес його розморожування або він буде заморожений за умовним придністровським сценарієм», - міркує він.

Окрім цього, Бізяєв припускає, що Росія цілком може визнати ОРДЛО.

Також він повідомляє про те, що Арестович дав президенту України певні рекомендації, зокрема щодо апгрейда Мінських угод, які зі свого боку підтримає Байден.

Тим не менш, Бізяєв переконаний, що все впирається в політичну частину, модернізувати яку не вдасться. Політолог пояснює, що у політичній частині «Мінська» саме закони про амністію та особливий статус Донбасу є складними для компромісу.

«Тому, на мій погляд, конструктивним аналогом виконання Мінська є перезапуск відносин», - підсумовує експерт.

Нагадуємо, Бізяєв розповів, чи потрібен Путіну результат Мінських угод.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв розповів про реакцію Сі Цзіньпіна на зустріч Байдена і Путіна.