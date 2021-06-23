В программе «Развилка» с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев рассказал о нынешней ситуации на Донбассе.

По мнению эксперта, сейчас конфликт на Донбассе уже подходит к замораживанию. «Осенью будет определенный дедлайн. Может все-таки начнется медленный, может быть даже не публичный процесс его разморозки или он будет заморожен по условному приднестровскому сценарию», - рассуждает он.

Кроме этого, Бизяев предполагает, что Россия вполне может признать ОРДЛО.

Также он сообщает о том, что Арестович дал президенту Украины определенные рекомендации, в частности по апгрейду Минских соглашений, которые со своей стороны поддержит Байден.

Тем не менее, Бизяев убежден, что все упирается в политическую часть, модернизировать которую не удастся. Политолог объясняет, что в политической части «Минска» именно законы об амнистии и особом статусе Донбасса являются сложными для компромисса.

«Поэтому, на мой взгляд, конструктивным аналогом выполнения Минска является перезапуск отношений», - заключает эксперт.

Напоминаем, Бизяев рассказал, нужен ли Путину результат Минских соглашений.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев рассказал о реакции Си Цзиньпина на встречу Байдена и Путина.