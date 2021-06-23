У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» народний депутат від «Слуги народу» Неллі Яковлєва повідомила, чи чекати на вибори в ОРДЛО восени.

«Згідно з 9 пунктом плану реалізації «Мінська» у нас закладено, що спочатку проходять вибори в ОРДЛО, потім ми відновлюємо контроль над кордоном», - зазначає Яковлєва. Також вона додає, що пункт 4 зобов’язує проводити вибори в ОРДЛО згідно із законодавством України.

А це зі свого боку, пояснює депутат, дозволяє лідерам і представникам політичних партій приїжджати на територію, яку контролює Україна, і реєструватися їм у Центральній виборчій комісії. «Я, наприклад, як представник загальнонаціональної партії, не можу поїхати туди без страху за своє життя і, відповідно, проводити там агітаційний процес», - пояснює вона. Загалом Яковлєва підсумовує, що реалізація цих умов забезпечить інший рівень безпеки.

Але нардеп висловлює сумніви щодо проведення виборів в ОРДЛО вже восени. «На етапі нинішнього рівня безпеки ми не можемо говорити про те, що вибори можуть відбутися», - стверджує вона. Яковлєва пояснює, що поки що вона, наприклад, аж ніяк не могла би поїхати на окуповані території, а Центральна виборча комісія чи територіальні виборчі комісії – організувати вибори за українським законодавством. «Тому говорити про осінь... Це дуже передчасно», - констатує гостя програми.

Тим не менш, вона попереджає, що зараз на території ОРДЛО починаються інші політичні процеси. Політик розповідає, що тамтешні учасники активної фази військового протистояння вже потроху відходять від політики, натомість готується молодіжна платформа з ідеологією «русского мира».

«І коли ці вибори відбудуться... У будь-якому випадку на перший план вони висуватимуть якраз молодих людей, які не були активними учасниками збройних дій. І, відповідно, таким чином намагатимуться легітимізуватися», - міркує Яковлєва.

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