В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» народный депутат от «Слуги народа» Нелли Яковлева сообщила, ждать ли выборы в ОРДЛО осенью.

«Согласно с 9 пунктом плана реализации «Минска» у нас заложено, что сначала проходят выборы в ОРДЛО, потом мы восстанавливаем контроль над границей», - отмечает Яковлева. Также она добавляет, что пункт 4 обязывает проводить выборы в ОРДЛО согласно законодательству Украины.

А это в свою очередь, объясняет депутат, позволяет лидерам и представителям политических партий приезжать на территорию, контролируемую Украиной, и регистрироваться им в Центральной избирательной комиссии. «Я, например, как представитель общенациональной партии, не могу поехать туда без страха за свою жизнь и, соответственно, проводить там агитационный процесс», - объясняет она. В общем Яковлева заключает, что реализация этих условий обеспечит другой уровень безопасности.

Но нардеп выражает сомнения относительно проведения выборов в ОРДЛО уже осенью. «На этапе нынешнего уровня безопасности мы не можем говорить о том, что выборы могут состояться», - утверждает она. Яковлева объясняет, что пока она, например, отнюдь не могла бы поехать на оккупированные территории, а Центральная избирательная комиссия или территориальные избирательные комиссии - организовать выборы по украинскому законодательству. «Поэтому говорить об осени… Это очень преждевременно», - констатирует гостя программы.

Тем не менее, она предупреждает, что сейчас на территории ОРДЛО начинаются другие политические процессы. Политик рассказывает, что местные участники активной фазы военного противостояния уже понемногу отходят от политики, зато готовится молодежная платформа с идеологией «русского мира».

«И когда эти выборы состоятся… В любом случае на первый план они будут выдвигать как раз молодых людей, которые не были активными участниками вооруженных действий. И, соответственно, таким образом будут пытаться легитимизироваться», - рассуждает Яковлева.

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