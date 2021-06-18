У чому полягає різниця процесів, які йдуть в нашій країні, з точки зору українця – і зовнішнього спостерігача? Свою думку з цього приводу в програмі «Що далі?» з Русланом Бізяєвим на каналі «Знай 24» висловлює політолог, правозахисник, громадський діяч, політичний аналітик і блогер Михайло Чаплига.

«Фізика стверджує: якщо людина падає в «чорну діру», то з точки зору стороннього спостерігача вона туди впаде миттєво – але для неї самої це падіння буде вічним процесом. Україна зараз падає, але чим ближче вона до землі, там більше розтягується час. Здається, ми ніколи не впадемо, хоча насправді, звичайно, впадемо, а за великим рахунком – вже впали. Такий ось парадокс. Влада стверджує, що з точки зору української фізики ми ніколи не впадемо. Втім, фізику в нашій країні скоро оголосять «лженаукою», - вважає політолог.

Також він висловив свою думку про те, чи можливе в найближчому майбутньому перезавантаження української політичної системи.

«У влади немає іншого варіанту, окрім як перезавантажити систему – хоча б з метою самозбереження. Я вже мовчу про долі країни, але їм самим вкрай потрібно перезавантажити систему зараз. Але чи вистачить на це рішучості? Адже їм здається, що зараз все не так уже й погано», - робить підсумок Михайло Чаплига.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що для України транснаціональні корпорації представляють більш серйозну загрозу, ніж олігархи.

Також Чаплига стверджує, що не можна одночасно бути українським патріотом і діяти в інтересах країн Заходу.