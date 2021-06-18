Чем различаются процессы, которые идут в нашей стране, с точки зрения украинца – и внешнего наблюдателя? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» с Русланом Бизяевым на канале «Знай 24» высказывает политолог, правозащитник, общественный деятель, политический аналитик и блогер Михаил Чаплыга.

«Физика утверждает: если человек падает в «чёрную дыру», то с точки зрения постороннего наблюдателя он туда упадёт мгновенно – но для него самого это падение будет вечным процессом. Украина сейчас падает, но чем ближе она к земле, там больше растягивается время. Кажется, мы никогда не упадём, хотя на самом деле, конечно, упадём, а по большому счёту – уже упали. Такой вот парадокс. Власть утверждает, что с точки зрения украинской физики мы никогда не упадём. Впрочем, физику в нашей стране скоро объявят лженаукой», - считает политолог.

Также он высказал своё суждение о том, возможна ли в ближайшем будущем перезагрузка украинской политической системы.

«У власти нет другого варианта, кроме как перезагрузить систему – хотя бы в целях самосохранения. Я уже молчу о судьбах страны, но им самим крайне нужно перезагрузить систему сейчас. Но хватит ли на это решительности? Ведь им кажется, что сейчас всё не так уж плохо», - подводит итог Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что для Украины транснациональные корпорации представляют более серьёзную угрозу, чем олигархи.

Также Чаплыга утверждает, что нельзя одновременно быть украинским патриотом и действовать в интересах стран Запада.



