Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, чому тепловики звинуватили «Нафтогаз» в дискримінації і невиконанні умов, передбачених договором про постачання газу.

«Не встигли ми зрадіти літньому сонечку і зменшенню сум в наших платіжках, як на всю Україну прогриміла новина про зрив опалювального сезону. Наш всюдисущий "Нафтогаз України" черговий раз диктує свої правила на газовому ринку. Природно, що тепловики вже не в змозі звести кінці з кінцями», - заявила Завальнюк.

Вона розповіла, що Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" вважає, що НАК "Нафтогаз України" не виконує доручення президента за договором про постачання природного газу. За словами журналістки, договір, який був презентований дочірньою компанією «Нафтогазу», тепловики отримали тільки 29 травня, і його умови суперечать словам президента.

«Так, договір передбачає ціну газу в 7 583,89 грн з ПДВ і транспортуванням, замість 7400 грн, як передбачено дорученням. При цьому передбачена передоплата вартості спожитого газу і штрафні санкції за порушення термінів її проведення», - говорить Завальнюк.

Також, зазначає журналістка, договором передбачено безспірне списання банком коштів з рахунків підприємств без їх згоди в разі виникнення заборгованості за спожитий природний газ, для чого ТКЕ має укласти відповідний договір з банком. У зверненні асоціації тепловиків до нашої влади йдеться, що договірні вимоги "Нафтогаз трейдинг", дочірнього підприємства «Нафтогазу», приведуть до дестабілізації роботи підприємств ТКЕ щодо забезпечення споживачів тепловою енергією, додала Завальнюк. Також вона зазначила, що кошти, сплачені громадянами за послуги з січня - заморожені, а місцеві комунальні підприємства залишилися без грошей.

«Так, "Нафтогаз" 11 червня "обрадував" українців новиною про блокування рахунків 65 комунальних підприємств. Зараз стоїть питання, як будуть списані борги, що утворилися, заборгованості по штрафних санкціях і як "Нафтогаз" розблокує рахунки 65 комунальних підприємств», - заявила Завальнюк.

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