Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, почему тепловики обвинили «Нафтогаз» в дискриминации и невыполнении условий, предусмотренных договором о поставке газа.

«Не успели мы обрадоваться летнему солнышку и уменьшению сумм в наших платежках, как на всю Украину прогремела новость о срыве отопительного сезона. Наш вездесущий "Нафтогаз Украины" очередной раз диктует свои правила на газовом рынке. Естественно, что тепловики уже не в состоянии сводить концы с концами», - заявила Завальнюк.

Она рассказала, что Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" считает, что НАК "Нафтогаз Украины" не выполняет поручение президента по договору о поставках природного газа. По словам журналистки, договор, который был презентован дочерней компанией «Нафтогаза» тепловики получили только 29 мая, и его условия противоречат словам и обещаниям президента.

«Так, договор предусматривает цену газа в 7 583,89 грн с НДС и транспортировкой, вместо 7400 грн – как предусмотрено поручением. При этом предусмотрена предоплата стоимости потребленного газа и штрафные санкции за нарушение сроков ее проведения», - говорит Завальнюк.

Также, отмечает журналистка, договором предусмотрено бесспорное списание банком средств со счетов предприятий без их согласия в случае возникновения задолженности за потребленный природный газ, для чего ТКЭ должно заключить соответствующий договор с банком. В обращении ассоциации тепловиков к нашей власти говорится, что договорные требования "Нафтогаз трейдинг", дочернего предприятия «Нафтогаза», приведут к дестабилизации работы предприятий ТКЭ по обеспечению потребителей тепловой энергией, добавила Завальнюк. Также она отметила, что средства, уплаченные гражданами за услуги с января – заморожены, а местные коммунальные предприятия остались без денег.

«Так, «Нафтогаз» 11 июня обрадовал украинцев новостью о блокировке счетов 65 коммунальных предприятий. Сейчас стоит вопрос, как будут списаны образовавшиеся долги, задолженности по штрафным санкциям и как "Нафтогаз" разблокирует счета 65 коммунальных предприятий», - заявила Завальнюк.

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