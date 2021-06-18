Генерал-майор Збройних сил України запасу Сергій Кривонос у інтерв’ю “Українському тижню” розповів, чи буде представникам тероборони дозволено зберігати вдома зброю.

Сергій Кривонос розповів, чи має право представник тероборони зберігати зброю вдома.

“Має право у разі проходження підготовки і перевірки. Наш законопроєкт передбачає, що ми даємо можливість отримати людям зброю, які пройшли перевірку, які пройшли підготовку. Які вмотивовані, і які знаходяться у складі підрозділів, чітко знають своє завдання. Наступне, те, що ми пропонуємо, зброю зберігати вдома відповідно існуючих вимог: в сейфі з сигналізацією. Тримання офіційної зброї у власному користуванні дуже сильно дисциплінує і мотивує людей”, - сказав Кривонос.

Він зазначив, що такі люди не дозволять собі адміністративних правопорушень, оскільки в такому разі вони можуть втратити право користуватись зброєю та зберігати її.

“Ми не передбачаємо, що ці люди будуть вештатися зі зброєю просто так. Вони зі зброєю переміщуватись будуть відповідно вимог: з кейсами, або з чохлами — до місць проведення занять. При виконанні бойових завдань, або при заняттях — вони будуть діставати їх в тих місцях, які визначені”, - додав Сергій Кривонос.

За його словами, в Україні 1,2 млн одиниць зброї вже знаходяться на руках у населення. Вони пропонують видати зброю спершу 80 тис. осіб, потім 160 тис. і, у результаті, до 400 тис. осіб.

“Не треба боятися зброї. Цьому треба навчати, навчати, починаючи з дитинства… Треба визначити правила користування, правила зберігання зброї і дати спроможність громадянам захищати себе, свою домівку, свій район. Це їхнє право, яке їм надала Конституція”, - сказав Кривонос.

Він зазначив, що групову зброю будуть зберігати у місцях, які будуть визначені для дислокації та зберігання.

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