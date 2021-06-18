Генерал-майор Вооруженных сил Украины запаса Сергей Кривонос в интервью “Українському тижню” рассказал, будет ли представителям теробороны разрешено хранить дома оружие.

Сергей Кривонос рассказал, имеет ли право представитель теробороны хранить оружие дома.

"Имеет право в случае прохождения подготовки и проверки. Наш законопроект предусматривает, что мы даем возможность получить оружие людям, прошедшим проверку, прошедшим подготовку. Которые мотивированы, и которые находятся в составе подразделений, четко знают свою задачу. Следующее, то, что мы предлагаем, оружие хранить дома в соответствии с существующими требованиями: в сейфе с сигнализацией. Содержание официального оружия в личном пользовании очень сильно дисциплинирует и мотивирует людей", - сказал Кривонос.

Он отметил, что такие люди не позволят себе административных правонарушений, поскольку в таком случае они могут лишиться права пользоваться оружием и хранить его.

"Мы не предполагаем, что эти люди будут бродить с оружием просто так. Они с оружием перемещаться будут в соответствии с требованиями: с кейсами, или с чехлами — к местам проведения занятий. При выполнении боевых задач, или при занятиях — они будут получать их в тех местах, которые определены", - добавил Сергей Кривонос.

По его словам, в Украине 1,2 млн единиц оружия уже находятся на руках у населения. Они предлагают выдать оружие сначала 80 тыс. человек, затем 160 тыс. и, в итоге, до 400 тыс. человек.

"Не надо бояться оружия. Этому надо учить, учить, начиная с детства... Надо определить правила пользования, правила хранения оружия и дать возможность гражданам защищать себя, свой дом, свой район. Это их право, которое им предоставила Конституция", - сказал Кривонос.

Он отметил, что групповое оружие будут хранить в местах, которые будут определены для дислокации и хранения.

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