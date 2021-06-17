Річний бюджет України "під матрацом" або як повернути гроші в банківську систему України?

Про це пише політик Микола Томенко в своєму блозі, передає «Знай».

Ідеологи податкової амністії для народу називають фантастичну цифру, яка, ймовірно, перебуває в готівці, у так званих матрацах - 50 мільярдів доларів! Якщо перевести цю озвучену суму у гривні отримаємо трильйон 350 мільйонів! Принагідно інформую, що доходи бюджету-2021 року сягають лише трильйон 97 мільярдів. Саме тому Закон від Слуги народу про так звану податкову амністію виглядає економічно обґрунтованим. Проте є одне АЛЕ! Якщо ви такі захисники національної економіки, то чому ви самі тримаєте власні мільярди чи мільйони гривень або доларів у готівці вдома, а не в банках! Нагадаю, що згідно аналізу КВУ народні депутати із владної фракції-коаліції із Слуги народу задекларували за 2020 рік 1 мільярд 103 мільйони власних готівкових коштів. В той же час в банківських установах ці ж депутати тримають лише 128 мільйонів. Тому пропоную 1 вересня 2021 року, в перший день дії податкової амністії, депутатам від Слуги народу-авторам Закону покласти в українські державні банки щонайменше свій готівковий мільярд 103 мільйони, які вони офіційно задекларували за 2020 рік. А за ними урядовці, місцеві чиновники та вся владна рать, яка з гордістю задекларувала свої кешеві…сотні мільярдів гривень Сподіваємося, що й патріотична опозиція Верховної Ради підтримає ідею економічного націоналізму й понесе свої готівкові мільярди до банків. Бо, українська економіка - понад усе! А за ними, однозначно, потягнуться і патріотичні бізнесмени та представники малого бізнесу, бо влада й політики нарешті продемонструють власний приклад, коли вони не лише заробляють з бюджету, а й інвестують в національний бюджет України!