Годовой бюджет Украины "под матрасом" или как вернуть деньги в банковскую систему Украины?

Об этом пишет политик Николай Томенко в своем блоге, передает «Знай».

Идеологи налоговой амнистии для народа называют фантастическую цифру, которая, вероятно, находится в наличности, в так называемых матрасах - 50 миллиардов долларов! Если перевести эту озвученную сумму в гривне получим триллион 350 миллионов! Попутно информирую, что доходы бюджета-2021 года достигают всего триллиона 97 миллиардов. Именно поэтому Закон от Слуги народа о так называемой налоговой амнистии выглядит экономически обоснованным. Однако есть одно но! Если вы такие защитники национальной экономики, то почему вы сами держите свои миллиарды или миллионы гривен или долларов наличными дома, а не в банках! Напомню, что согласно анализа КИУ народные депутаты из правящей фракции коалиции из Слуги народа задекларировали за 2020 год 1 миллиард 103 миллиона собственных наличных средств. В то же время в банковских учреждениях эти же депутаты держат лишь 128 миллионов. Поэтому предлагаю 1 сентября 2021 года, в первый день действия налоговой амнистии, депутатам от Слуги народа-авторам закона положить в украинские государственные банки по меньшей мере свой наличный миллиард 103 миллиона, которые они официально задекларировали за 2020 год. А за ними чиновники, местные чиновники и вся властная рать, которая с гордостью задекларировала свои за кэшевыми...сотни миллиардов гривен Надеемся, что и патриотическая оппозиция Верховной Рады поддержит идею экономического национализма и понесет свои наличные миллиарды в банки. Потому что, украинская экономика - превыше всего! А за ними, однозначно, потянутся и патриотические бизнесмены и представители малого бизнеса, потому что власть и политики наконец продемонстрируют собственный пример, когда они не только зарабатывают из бюджета, но и инвестируют в национальный бюджет Украины!