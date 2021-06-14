Політолог Михайло Чаплига у програмі Олексія Толкачова «БДСМ» розповів, що державу треба будувати не на ненависті. За його словами, побудову країни повинні супроводжувати позитивні емоції, які будуть творчо впливати на всю обстановку.

«На вила!» – це не працює. Ну, добре, я задовольню свою пристрасть, але далі що? Далі порожнеча. Чому ж ми будуємо країну як проєкт анти-Росія? Коли робили «Україна без Кучми», там ці намети, «сто відсотків до весни ми позбудемося Кучми», я сказав собі – я вийду тільки протест, який буде за і який відповість на питання «хто?», - зазначив Чаплига.

За словами політолога, не можна щось будувати на ненависті, тому що вона ні до чого утворюючого не призводить. На думку Чаплиги, треба пропонувати щось взамін, альтернативний шлях.

«Виявилося, я був не перший, до мене вже сказали – «Не кличте мене на антивоєнні мітинги, покличте мене на мітинг за мир». Шлях агресії і ненависті – шлях в нікуди. Помста не поверне мені ні часу, нічого, а любов може змінити світ», - зазначив політолог.

Як зазначає експерт, справжній правитель повинен залишатися учнем до кінця життя. За його словами, не можна соромитися вчитися, навіть у людей, які молодші за тебе і тоді можна побудувати державу, яка не буде ґрунтуватися на ненависті.

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