Политолог Михаил Чаплыга в программе Алексея Толкачева «БДСМ» рассказал, что государство надо строить не на ненависти. По его словам, построению страны должны сопутствовать положительные эмоции, которые будут созидательно влиять на всю обстановку.

«На вилы!» – это не работает. Ну, хорошо, я удовлетворю свою страсть, но дальше что? Дальше пустота. Почему же мы строим страну как проект анти-Россия? Когда делали «Украина без Кучмы», там эти палатки, «сто процентов до весны мы избавимся Кучмы», я сказал себе – я выйду только протест, который будет за и который ответит на вопрос «кто?», - отметил Чаплыга.

По словам политолога, нельзя что-то строить на ненависти, потому что она ни к чему созидательному не приводит. По мнению Чаплыги, надо предлагать что-то взамен, альтернативный путь.

«Оказалось, я был не первый, до меня уже сказали – «Не зовите меня на антивоенные митинги, позовите меня на митинг за мир». Путь агрессии и ненависти – путь в никуда. Месть не вернет мне ни времени, ничего, а любовь может изменить мир», - отметил политолог.

Как отмечает эксперт, настоящий правитель должен оставаться учеником до конца жизни. По его словам, нельзя стыдиться учиться, даже у людей, которые младше тебя и тогда можно построить государство, которое не будет основываться на ненависти.

Напомним, Politeka публиковала слова Толкачева, что Россия по уровню психического развития напоминает типичного отпрыска богача-миллиардера.

Ранее для Politeka Толкачев рассказал, появятся ли новые лица в политике.